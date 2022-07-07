Hürriyet Mahallesi Kadife Sokak'ta iki katlı evin banyosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde bir evin banyosunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Hürriyet, İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Kayseri'de bir evin banyosunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.