Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Hürriyet Mahallesi Sadeli Sokak'taki 10 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen bir kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.
Yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.
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