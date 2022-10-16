Evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

16.10.2022 14:56

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Hürriyet Mahallesi Sadeli Sokak'taki 10 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen bir kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

Yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Hürriyet, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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