Son dakika... Kayseri'de çaldıkları otomobille kaçarken kaza yapan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

KAYSERİ'de, park halindeki otomobili çalarak kaçan Suriyeli 2 kişi, polisin kovalaması sırasında kaza yapmaları sonucu yaralandı. Yaralı şüphelilerin ambulansa bindirilmesi sırasında, çalınan ve kazada hasar gören otomobilin sahibinin bir yakını, "İnşallah ölürsün" dedi.

Süleyman Çevik'e ait 38 SC 892 plakalı otomobil, gece saatlerinde evinin önünde park halindeyken Suriyeli Ali Tacir ve Muzaffer Cilaysu tarafından çalındı. Durumu fark eden aracın sahibi, polise ihbarda bulundu. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, çalınan aracı Kocasinan Bulvarı'nda farketti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille kaçtı. Polisin kovalaması sırasında Ali Tacir'in kullandığı otomobil, Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 9'uncu Cadde'de binanın demir kapısına çarptı. Otomobilde bulunan Suriyeli 2 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak, ambulansa nakletti. Bu sırada çalınan otomobilin sahibinin bir yakını yaralıya "İnşallah ölürsün" dedi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çalınan otomobilin sahibi Süleyman Çevik de olay yerine gelerek aracını kontrol etti. Çevik, gece saatlerinde otomobilinin çalındığını belirterek, "Aracımızı en son bu halde gördük. Kazanın olduğu yerdeki bir arkadaşımın ihbarıyla olayı öğrendim. Onun vasıtasıyla çıktım, geldim" diye konuştu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.