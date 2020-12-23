Son dakika! Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 11 yabancı uyrukluya gözaltı

Son dakika haber... KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Irak ve Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Irak ve Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, kentteki Irak ve Suriye uyruklu 11 kişinin örgüt içinde faaliyette bulundukları tespit edildi. Şüphelilerin evlerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 11 kişi yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda, dijital materyallere el koyuldu. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler, emniyete götürüldü.



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