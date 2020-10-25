Kayseri'nin Bünyan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Taner Oda yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, tohum ektikten sonra tarladan dönerken Pirahmet Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan sürücünün babası Mehmet Oda (69), sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Oda, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kayseri'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü - Son Dakika