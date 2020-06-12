Son dakika... Kayseri'de farklı ırklara ait koyun yetiştiren işletmeye ziyaret - Son Dakika

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan bir işletmeyi ziyaret etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Talas ilçesi Başakpınar Mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mustafa Karataş'a ait işletmede Suffolk koyun, Alman karabaş koyunu, İlla de France koyun ırklarının adaptasyonu ve yetiştiricilik randımanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İşletmede yapılan randıman değerlendirmelerinde hayvanların yemden yararlanma, döl verimi, kuzulama oranları ve çevresel şartlara olan adaptasyonları hakkında ölçüm yapıldı.

Küçükbaş hayvancılık konusunda Kayseri'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Şahin, benzer tesis kurmak isteyen bu tür yatırımcılara destek olacaklarını kaydetti.