Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

01.04.2022 02:25

Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu şahıs yanarak can verdi.

Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu şahıs yanarak can verdi. Aynı binada oturan ve çıkan yangından etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi de tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangının çıktığı evde yalnız yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu Yusuf A.B. alevlerin arasından kaçamadı. Vücudunun bir bölümü yanan talihsiz adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yapılan müdahalede Yusuf A. B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı binada oturan ve çıkan dumandan zehirlenen F.E.Ö., H.E.Ö. ve U.E.Ö. ile anneleri Y.H. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi de, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen şahsın yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Yoldan çıkan otomobil ters döndü, 1 kişi hayatını kaybetti Yoldan çıkan otomobil ters döndü, 1 kişi hayatını kaybetti İzmir'de tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti İzmir'de tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 helikopterin ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldüğünü açıkladı
00:58 Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
00:50 Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşı Seda Sayan ve müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında konuştu
00:25 Doğal gaza konutlarda yüzde 35, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam geldi
00:24 Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya!
23:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir
23:29 Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 02:43:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement