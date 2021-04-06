Mahkeme heyeti, sanıklar O.Ö. ve L.K'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Terör örgütüyle bağları olmadığını savunan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar O.Ö. ve L.K. ile avukatları hazır bulundu.

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