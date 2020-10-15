Hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde çeşitli tarihlerde evlerden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda M.B, O.B. ve F.B. gözaltına alındı, çalınan malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

İlçedeki 7 hırsızlık olayının faili oldukları tespit edilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başka bir operasyonda ise 6 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen V.Y. ile M.B. yakalandı.