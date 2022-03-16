Hırsızlık operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kablo çaldıkları
şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Türk Telekom'a ait iletim hattından kablo çaldıkları tespit edilen Ş.E. ile F.Ö'yü yakaladı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 6 bin 500 lira değerindeki 250 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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