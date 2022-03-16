Hırsızlık operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık operasyonunda 2 kişi yakalandı

16.03.2022 16:51

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kablo çaldıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kablo çaldıkları

şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Türk Telekom'a ait iletim hattından kablo çaldıkları tespit edilen Ş.E. ile F.Ö'yü yakaladı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 6 bin 500 lira değerindeki 250 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hırsızlık operasyonunda 2 kişi yakalandı
Hırsızlık operasyonunda 2 kişi yakalandı
Hırsızlık operasyonunda 2 kişi yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırsızlık operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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