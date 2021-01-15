Son dakika! Kayseri'de hırsızlık yapmak için müstakil eve giren iki kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Kayseri'de hırsızlık yapmak için müstakil eve giren iki kişi suçüstü yakalandı
15.01.2021 00:01
Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'de hırsızlık yapmak için müstakil eve giren iki kişi suçüstü yakalandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir eve hırsızlık yapmak için girdiği iddia edilen iki kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Kayseri'de hırsızlık yapmak için müstakil eve giren iki kişi suçüstü yakalandı
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir eve hırsızlık yapmak için girdiği iddia edilen iki kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi 6223. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre E.Ö. ve F.G. hırsızlık yapmak için müstakil bir eve girdi. Mahalle sakinlerinin ihbar vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları aramada şüpheli iki şahsı, kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, polis ekipleri de evde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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