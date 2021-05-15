Son dakika haber... İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Sokak'taki apartman dairesinde bir araya gelen 8 kişilik arkadaş grubunun yanına, aralarında husumet bulunan 4 kişi konuşmaya geldi.

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