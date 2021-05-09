Ekipler, kapısını kırarak içeri girdikleri iş yerindeki yangını, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Patlama seslerini duyan taksicilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gevhernesibe Mahallesi Kurşunlu Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki tavuk eti satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Son Dakika › Güncel › İş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!