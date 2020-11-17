Kayseri'de, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterin desteğiyle trafik denetimi yapıldı.

Helikopter destekli trafik denetimi, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 29 asayiş ve trafik ekibiyle Ankara- Sivas kara yolu ile Yahyalı, Yeşilhisar, Develi, Tomarza ve Erciyes yollarında gerçekleştirildi.

Havadan gerçekleştirilen denetimlere, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de katıldı.

Helikopterden kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüleri uygulama noktalarında durduruldu.

Yaklaşık 1 saat süren denetimde ekipler, 498 aracı kontrol etti. Uygulama sonucu 22 araç trafikten men edildi, 46 sürücüye de 15 bin 575 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, denetimler sırasında sürücülere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hatırlatan ekipler, araçlardakilerin karantinada olup olmadıklarını da kontrol etti.