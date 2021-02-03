Son dakika! Kayseri'de jandarmanın asayiş çalışmaları - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığının, ocak ayındaki asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, terör, kasten yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu, kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 173 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan yakalama ve aranması bulunan 420 zanlı de yakalandı. Ayrıca, kayıp 10 kişiden 5'i bulunarak ailelerine teslim edildi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 14 kişiye maske takmamak, 16 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak, 2 kişiye karantina kuralına uymamak, 80 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçlarından toplam 242 bin 953 lira idari para cezası uygulandı.