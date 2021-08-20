Son dakika: Kayseri'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Yakut ve Hisarcık mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve eroin ile hassas terazi ve uyuşturucu kullanımına yarayan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili H. Ç. ve M.K. gözaltına alındı.