Son dakika... Kayseri'de jeotermal sahaları ihale edilecek

Kayseri'de 3 jeotermal kaynak arama sahası için ihaleye çıkılacak.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki 3 jeotermal kaynak alanı açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Büyüklükleri 4 bin 900 ile 4 bin 882 hektar arasında değişen sahaların ihalesi, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.