Son dakika: Kayseri'de kağıt fabrikasının atık biriktirilen bölümünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında, atıkların biriktirildiği alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 39. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında, gelen atıkların biriktirildiği alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Hasara neden yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.