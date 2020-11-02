Son dakika: Kayseri'de kağıt fabrikasının atık biriktirilen bölümünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de kağıt fabrikasının atık biriktirilen bölümünde çıkan yangın söndürüldü
02.11.2020 16:43
Son dakika haber... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında, atıkların biriktirildiği alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında, atıkların biriktirildiği alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 39. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında, gelen atıkların biriktirildiği alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Hasara neden yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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