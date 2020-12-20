Son dakika: Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan A.B. (17), N.B. (52), E.B. (13) ve B.B. (19) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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