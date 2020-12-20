Son dakika: Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde aynı aileden 4 kişi sabah uyandıklarında kendilerini iyi hissetmeyince sağlık ekiplerinden yardım istedi.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan A.B. (17), N.B. (52), E.B. (13) ve B.B. (19) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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