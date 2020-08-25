Son dakika! Kayseri'de kayıp kişinin cesedi bulundu

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık 1 haftadır kendisinden haber alınamayan kişi, boş arazide ölü bulundu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık 1 haftadır kendisinden haber alınamayan kişi, boş arazide ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Kırkgeçit Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan ve Yunus A. olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Yunus A'nın yaklaşık 1 haftadır kayıp olduğu ve yakınları tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:37

Kaynak: AA

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