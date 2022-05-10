Son dakika... Kayseri'de komşusunu tüfekle öldüren sanığa 26 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Kayseri'de komşusunu tüfekle öldüren sanığa 26 yıl 2 ay hapis cezası

10.05.2022 11:34
Son dakika... Kayseri'de komşusunu tüfekle öldüren sanığa 26 yıl 2 ay hapis cezası

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de oynadığı topun otomobiline çarpmasına sinirlenip tartıştığı çocuğun babasını tüfekle öldüren sanık 26 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de oynadığı topun otomobiline çarpmasına sinirlenip tartıştığı çocuğun babasını tüfekle öldüren sanık 26 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık F.K, maktul E.K'nin müşteki yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık F.K, kendisini savunduğunu öne sürerek, "Keşke kendimi savunmasaydım, ben ölseydim. Ben sadece kendimi ve ailemi korudum." diye konuştu.

Maktulün yakınları ise F.K'den şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.K'ye "kasten öldürme"den 25 yıl, "tehdit" suçundan ise 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kararın ardından maktulün ailesi, sanık ve yakınlarına tepki göstererek, "Adalet yerini buldu." dedi.

Olay

Melikgazi ilçesi Danişmend Gazi Mahallesi'nde 1 Eylül 2021'de, komşular F.K. (29) ile E.K. (41) arasında, E.K'nin oğlunun oynadığı topun F.K'nin aracına değmesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle ağır yaralanan E.K. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polise teslim olan F.K. tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Kayseri'de 'suça' geçit yok Kayseri'de 'suça' geçit yok Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kayseri'de komşusunu tüfekle öldüren sanığa 26 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ilişki terapistinden yardım istedi
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Tren rayları üzerinde başı kesik cansız beden bulundu
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:53 Acun Ilıcalı bir sonraki hedefini açıkladı: Gelecek sezon play-off potasında yer almak istiyorum
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
16:46 Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler: Partimiz hakkında teknik ve fiziki takip talimatı vermişler! Soylu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 17:36:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Kayseri'de komşusunu tüfekle öldüren sanığa 26 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement