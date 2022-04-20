Son dakika: Kayseri'de kumar operasyonunda 29 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kayseri'de kumar için yer temin eden ve oynayan 29 kişiye 41 bin 837 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Hunat, Gevher Nesibe, Uğureveler, Hacısaki ve Zincidere mahallelerinde kahvehane, çay ocağı ve ruhsatsız işletmelere operasyon düzenledi.

Operasyonda, oyun kağıtları, bir miktar para, kurusıkı tabanca ve kama ele geçirildi, 6 işletmeci ile kumar oynayan 23 kişiye 41 bin 837 lira ceza verildi.

İşletme sahipleri hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.