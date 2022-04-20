Son dakika: Kayseri'de kumar operasyonunda 29 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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Son dakika: Kayseri'de kumar operasyonunda 29 kişiye para cezası verildi

20.04.2022 10:15
Son dakika: Kayseri'de kumar operasyonunda 29 kişiye para cezası verildi

Son dakika habere göre Kayseri'de kumar için yer temin eden ve oynayan 29 kişiye 41 bin 837 lira ceza uygulandı.

Kayseri'de kumar için yer temin eden ve oynayan 29 kişiye 41 bin 837 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Hunat, Gevher Nesibe, Uğureveler, Hacısaki ve Zincidere mahallelerinde kahvehane, çay ocağı ve ruhsatsız işletmelere operasyon düzenledi.

Operasyonda, oyun kağıtları, bir miktar para, kurusıkı tabanca ve kama ele geçirildi, 6 işletmeci ile kumar oynayan 23 kişiye 41 bin 837 lira ceza verildi.

İşletme sahipleri hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

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Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kayseri'de kumar operasyonunda 29 kişiye para cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kayseri'de kumar operasyonunda 29 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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