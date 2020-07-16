Son Dakika: Kayseri'de LGS birincisi Akif Bayam, bilim insanı olmak istiyor - Son Dakika

Baba Abdullah Bayam da sonucu öğrendiğinde büyük sevinç yaşadığını, oğluyla gurur duyduğunu ifade etti.

Boş zamanlarında babasının işlettiği lokantada babasına yardım ettiğini aktaran Akif, üniversite sınavında da iyi bir derece elde edip, bilim insanı olmak istediğini belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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