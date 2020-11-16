Son Dakika | Kayseri'de metil alkol içen şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haber... Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde metil alkol içen 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde metil alkol içen 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 8 Kasım'da Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen olayda Tuncay D., Erol Ö. ve Hakkı E. metil alkol içti. Bir süre sonra fenalaşan Hakkı E., kent merkezindeki hastaneye kaldırıldı. Hakkı E., 8 gündür süren tedavisinde yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri alkolün nereden temin edildiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. - KAYSERİ

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