Son Dakika | Kayseri'de metil alkol içen şahıs hayatını kaybetti
16.11.2020 19:18
Son dakika haber... Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde metil alkol içen 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde metil alkol içen 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 8 Kasım'da Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen olayda Tuncay D., Erol Ö. ve Hakkı E. metil alkol içti. Bir süre sonra fenalaşan Hakkı E., kent merkezindeki hastaneye kaldırıldı. Hakkı E., 8 gündür süren tedavisinde yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri alkolün nereden temin edildiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. - KAYSERİ
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