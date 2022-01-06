Üye Girişi
Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonu

06.01.2022 12:07

Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonuKAYSERİ Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda piyasa değeri 5 milyon TL olan Roma ve Bizans dönemine ait 5 bin 100 adet sikke ile yurtdışına çıkarılmadan ele geçirildi.

Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonu

KAYSERİ Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda piyasa değeri 5 milyon TL olan Roma ve Bizans dönemine ait 5 bin 100 adet sikke ile yurtdışına çıkarılmadan ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde 2 müstakil eve operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.D. ve Z.E.T. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise piyasa değeri 5 milyon TL olan Bizans ve Roma dönemine ait 5 milyon 100 adet sikke, 2 farklı heykel ve 1 tüfek ele geçirildi. Şahısların tarihi eserleri yurtdışına çıkaracağı öğrenilirken, ele geçirilen malzemelerin müzeye teslim edileceği bildirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonu
Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonu
Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonu
Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonu
Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonu
Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonu
Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonu

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Kayseri, Bizans, Roma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonu - Son Dakika


TMO'dan ekmek zammına karşı hamle: 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 fiyatıyla satacak TMO'dan ekmek zammına karşı hamle: 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 fiyatıyla satacak         
13:01
TURKOVAC aşısı yaptıran Devlet Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu TURKOVAC aşısı yaptıran Devlet Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu         
12:56
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi'den korkutan açıklama: İzmir beşinci pikini yaşıyor Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi'den korkutan açıklama: İzmir beşinci pikini yaşıyor         
12:46
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21

Son Dakika Haberleri
12:55 Elektriğe yapılan zamlar yargıya taşındı! CHP, Danıştay'a başvuru yaptı!
12:54 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Kazakistan'daki olayları görüştü
12:50 Ekrem İmamoğlu: Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp vaktimizi boşa harcamayız
12:45 Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi'den korkutan açıklama: İzmir beşinci pikini yaşıyor
12:35 Son Dakika! Motorine bir zam daha geliyor! Pompaya yarın gece yansıyacak
12:27 Soğuğuyla meşhur ilimizde hayrete düşüren görüntü!
12:25 THY Başkanı İlker Aycı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı iddiası!
12:17 Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlandı
12:08 Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı
12:07 Kazakistan'da eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 13:05:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement