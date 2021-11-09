Son dakika! Kayseri'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

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