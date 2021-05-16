Motosikletle ambulansın karıştığı kazada bir sağlık personeli yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, ambulansın yaya geçidini kullanan motosiklete çarptığı kazada bir sağlık personeli yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 AEN 128 plakalı ambulans, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki yaya geçidini kullanan ve yemek paket servisi yapan K.M'nin kullandığı 58 ABZ 289 plakalı motosiklete çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yardımcı sağlık personeli, Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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