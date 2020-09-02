Son Dakika: Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak'ta bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan Duran (45), Güllü (21), İkbal (19), Mehmet (17) ve Şerife M. (15) ile ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.