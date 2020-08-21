Son Dakika | Kayseri'de orman yangını
Son dakika gündem haberi... Kayseri'de orman yangını KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.
Kayseri'de orman yangını
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte söndürülen yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kulpak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri yanan ormanda soğutma çalışması başlattı. Yangında 3 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 00:30
Kaynak: DHA
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