Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan Haydar Yıldırım (26), sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.