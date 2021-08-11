Son dakika! Kayseri'de otomobilinde fildişi fosili ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Kocasinan ilçesinde bir otomobil durduruldu.

Kayseri 'de otomobilinde 4 parçaya ayrılmış fildişi fosili ve farklı ebatlarda fosil kalıntıları bulunan zanlı gözaltına alındı.

Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında

Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!

Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti

8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!