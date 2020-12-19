Son dakika! Kayseri'de paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Kayseri'de paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik Kayseri merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 5'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek', 'örgüte üye olmak', 'örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık', 'tehdit' suçlarına karışan 18 kişiyi yakalamak için Kayseri, Şanlıurfa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis özel harekat ve dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda R.Ç., M.Ç.P., Y.D., U.K., A.Ç., N.B., Y.K., N.T.Ç., N.T., H.Y., S.A., G.Ö., K.K., T.B., N.G., M.D.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Operasyon kapsamında 14 kişi yakalanırken, 3 kişinin ise, operasyon tarihinden önce yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı bildirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kelepçe, 1 telsiz, sahte polis rozeti, çek, senet ve evraklar ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin paravan şirketler kurdukları, bu şirketler üzerinden elde ettikleri karşılıksız çekleri ağlarına düşürdükleri vatandaşlara ticaret yapma bahanesiyle vererek dolandırıcılık suçunu işledikleri, bu yöntemi özellikle araç ve gayrimenkul alımların sıklıkla kullandıkları tespit edildi. Şahısların bu şekilde yaptıkları dolandırıcılık faaliyetleri sonucu ele geçirdikleri mal varlıklarını ise yine örgüt içerisinde bulunan kendi elemanları vasıtasıyla nakit paraya çevirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişi, Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tabiplik'te geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı, 5 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı. - KAYSERİ