Son Dakika | Kayseri'de PKK operasyonu: 1 gözaltı
17.03.2021 10:41
Bir son dakika haberine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK-PYD/ YPG Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocasinan ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirilirken; Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ
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