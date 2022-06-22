Belediye ekipleri de usulsüz geri dönüşüm toplayan 8 kişiye 4 bin 648 lira para cezası yazdı, 13 çekçek ile toplanan malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA

Kayseri, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kayseri'de polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

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