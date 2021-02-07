Polisi görünce otomobil ile kaçmaya çalışan sürücü ehliyetsiz çıktı - Son Dakika

Kayseri'de polisi görünce otomobil ile kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Kayseri- Sivas karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, kendilerini görünce ara yola giren bir otomobili takibe aldı.
Polis, kiralık olduğu ve Gaziantep'ten geldiği belirlenen aracı, Beyazşehir Mahallesi'nde durdurdu.
Ekipler, Suriye uyruklu otomobil sürücüsü M.D'nin ehliyetsiz olduğunu belirledi.
Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA
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