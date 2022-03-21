Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

21.03.2022 00:46

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan iki kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesinde bir hafif ticari araçta bulunanlar, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında Melikgazi ilçesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarında kaza yapan aracın sürücüsü Y.Y. ile beraberindeki E.K. yakalandı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


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