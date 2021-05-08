Polisten kaçarken kaza yapan kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kısıtlamayı ihlal eden sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçarken kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre M.U. (19) kullandığı 34 AGM 984 plakalı otomobille, Uğurevler Mahallesi 294. sokakta uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Hızla uzaklaşmaya çalışan M.U, 294. sokak üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Kazada yaralanan M.U, polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.