Son dakika: Kayseri'de Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Kayseri'de, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ yerleşkesinde yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş gerçekleştirildiğini söyledi.

Üniversite olarak şehitlere minnettar olduklarını belirten Çalış, "Onlar bizim topraklarımızın, vatanımızın damgası olmuşlardır. Onların kanı bizim topraklarımızın tapusudur. Biz onlara minnettarız." dedi.

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik ise hüzünlü ve bir o kadar anlamlı mücadele olan Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılını anmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Erciyes ve Kayseri üniversitelerindeki öğrencilerin yürüyüşe katıldıklarını anlatan Çelik, Sarıkamış Harekatı'nın Milli Mücadele ruhunu yansıttığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kayseri Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yürüyüş, Erciyes Üniversitesi yerleşkesi girişinden başladı.

Ellerindeki dövizlerle Kartal Şehitliği'ne kadar yürüyen öğrenciler, burada dua etti.