Son dakika haberleri... Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı Kayseri'de meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesinde meydana gelen olayda E.D ile K.K. isimli şahıslar arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine E.D, üzerinde bulunan silahla K.K.'yı karın kısmından vurarak yaraladı. Kavgayı görerek ayırmak için gelen Y.K. isimli şahıs ise bıçakla elinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavileri yapılmak üzere hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri... Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

Melikgazi, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 22:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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