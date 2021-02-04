Son dakika! Kayseri'de şüpheli evrak çantası fünye ile patlatıldı - Son Dakika
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Son dakika! Kayseri'de şüpheli evrak çantası fünye ile patlatıldı

04.02.2021 00:49
Son dakika! Kayseri'de şüpheli evrak çantası fünye ile patlatıldı

Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de, yol kenarına bırakılan evrak çantası polis ekiplerini harekete geçirdi.

KAYSERİ'de, yol kenarına bırakılan evrak çantası polis ekiplerini harekete geçirdi. Kontrollü şekilde fünye ile patlatılan çantanın içi boş çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesinde meydana geldi. Yol kenarına bırakılmış evrak çantası gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, şerit çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı da çantayı kontrol ederek, fünye yerleştirdi. Ekiplerin ve vatandaşların çantadan uzaklaşması sonrasında çanta fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın içi boş olduğu belirlendi.


- Kayseri
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika! Kayseri'de şüpheli evrak çantası fünye ile patlatıldı - Son Dakika

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