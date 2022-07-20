Son dakika: Kayseri'de şüpheli ölüm - Son Dakika
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Son dakika: Kayseri'de şüpheli ölüm

20.07.2022 16:08
Son dakika: Kayseri'de şüpheli ölüm

Son dakika haber: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, kaldığı evin bahçesinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, kaldığı evin bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Elagöz Mahallesi Fevzi Çakmak 1 Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde meydana gelen olayda, Rıza Dener'in hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Bahçeye gelen ekipler, yaptıkları müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de bahçenin çevresinde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Dener'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Fevzi Çakmak, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kayseri'de şüpheli ölüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Kayseri'de şüpheli ölüm - Son Dakika
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