Son dakika haberleri... Kayseri'de tam kapanmanın ardından insan ve araç seli - Son Dakika

Kayseri'de tam kapanmanın ardından insan ve araç seli
17 gün evde kalan vatandaşlar kısıtlamanın bitmesiyle soluğu dışarıda aldı
KAYSERİ - Kayseri'de vatandaşlar 17 günlük tam kapanmanın bitmesiyle beraber soluğu dışarıda aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan araç ve insan yoğunluğu da havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün boyunca uygulanan tam kapanma sona erdi. Kapanmanın sona ermesiyle beraber Kayserili vatandaşlarda soluğu dışarıda aldı. Kapanmayla beraber yoğunluğun azaldı Cumhuriyet Meydanı da yeniden dolup taştı.
Yaşanan insan ve araç yoğunluğu da havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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