Yaşanan insan ve araç yoğunluğu da havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün boyunca uygulanan tam kapanma sona erdi. Kapanmanın sona ermesiyle beraber Kayserili vatandaşlarda soluğu dışarıda aldı. Kapanmayla beraber yoğunluğun azaldı Cumhuriyet Meydanı da yeniden dolup taştı.

KAYSERİ - Kayseri'de vatandaşlar 17 günlük tam kapanmanın bitmesiyle beraber soluğu dışarıda aldı. Cumhuriyet Meydanı 'nda yaşanan araç ve insan yoğunluğu da havadan görüntülendi.

Kayseri 'de tam kapanmanın ardından insan ve araç seli

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Kayseri'de tam kapanmanın ardından insan ve araç seli - Son Dakika

Ama çok bunaldık

Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitch yayınının tarihi öğrenildi

Şort giydiği için darp edildi, suçlunun serbest kalmasına isyan etti: Ceza almasını istiyorum, böyle bitmeyecek!