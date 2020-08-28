Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin yaklaşık 2 asırlık tarihi Jandarma Konağı'nda başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Güneşli Mahallesi'nde bulunan tarihi Jandarma Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını denetledi.

Çolakbayrakdar, burada yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmaları tamamlandığında yapının aslına uygun olarak yepyeni bir görünüme kavuşacağını ve jandarma karakol binası olarak hizmet vereceğini belirtti.

Yapının 19. yüzyıldan kaldığını dile getiren Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"Kocasinan Belediyesi olarak kültür mirasımıza yeni bir taşınmaz daha kazandırıyoruz. Güneşli Mahallemizde bulunan jandarma konağının restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Envanterimizde kayıtlı bulunan kültür varlıklarımızı yaşatma ve onları yenileyip farklı fonksiyonlar kazandırarak bizden sonraki kuşaklara aktarma noktasında gayretimizi sürdüreceğiz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bu tarihi yapı, yıllar öncesinde olduğu gibi aslına uygun şekilde jandarma karakol binası olarak hizmet vermeye devam edecektir."