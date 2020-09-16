Son dakika... Kayseri'de toplu taşıma araçlarında ayakta ulaşım yasağı yolcu sayısını azalttı - Son Dakika

Son dakika... Kayseri'de toplu taşıma araçlarında ayakta ulaşım yasağı yolcu sayısını azalttı

Son dakika gündem haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında ayakta ulaşım yasağıyla yolcu sayısının azaldığını bildirdi.

Son dakika... Kayseri'de toplu taşıma araçlarında ayakta ulaşım yasağı yolcu sayısını azalttı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında ayakta ulaşım yasağıyla yolcu sayısının azaldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Pandemi Kurulu, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Burada konuşan Büyükkılıç, Kayseri'deki toplu ulaşımda Türkiye'ye örnek şekilde ayakta yolcu almama kararı uyguladıklarını anımsattı.

Alınan önlemler sayesinde göz ardı edilmeyecek şekilde olumlu sonuçların ortaya çıktığını aktaran Büyükkılıç, şehir genelinde talep edilen 15 gün gerekmedikçe evden çıkılmaması uygulamasını 15 gün daha uzatmayı önerdi.

Bir haftalık toplu taşıma yolcu sayısı sonuçlarını paylaşan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Diğer kentlerde ayakta yolcu alınmasına yüzde 50 müsaade varken biz hiç ayakta yolcu almamayı uygun gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın önerisi doğrultusunda kuralları bir miktar daha katı uygulamaya başladık. İşi biraz daha sıkı tutarsak, çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Belirli yaş grubunun, belirli saatler içerisinde ulaşımdan yararlanması yönünde uygulamalarımız var. O da önem arz ediyor. 2 Eylül'le 9 Eylül'ü mukayese ettiğimizde 18 bin fark var. 3 Eylül ile 10 Eylül arasında 15 bin, 4 Eylül ile 11 Eylül arasında 30 bin, 5 Eylül ile 12 Eylül arasında 20 bin fark var. Pazartesi 18 bin, salı günü de 15 bin. Yani yolcu sayısında bir önceki haftaya göre azalma söz konusu. Bunlar göz ardı edilmeyecek sonuçlar."

Pandemiyle ilgili üstlerine düşen her görevi yaptıklarını ve yapmaya hazır olduklarını ifade eden Büyükkılıç, "Benim verdiğim talimat şu, 'Bir yol eksik yapalım, sağlık sorununu göz ardı etmeyelim. Talep olduğunda mazeret üretmeyin, bizim görevimiz değil mantığıyla hareket etmeyin." diye konuştu.

Büyükkılıç, yeni aldıkları 20 otobüsü ulaşım ağına katarak, filolarını güçlendireceklerini sözlerine ekledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Toplu Taşıma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kayseri'de toplu taşıma araçlarında ayakta ulaşım yasağı yolcu sayısını azalttı - Son Dakika

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