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Son dakika! Trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, çocukları yaralandı - Son Dakika

Son dakika! Trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, çocukları yaralandı

06.12.2021 20:29

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca öldü, çocukları yaralandı.

Kayseri'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca öldü, çocukları yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzzet Karakuş yönetimindeki 60 VB 789 plakalı otomobil, Kayseri- Sivas kara yolunda İdris P. idaresindeki 34 CJE 733 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler sürücü İzzet ile eşi Kadriye Karakuş'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin yaralanan çocukları Talip Karakuş da hastaneye kaldırıldı.Kayseri'de trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, çocukları yaralandı

Kayseri'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca öldü, çocukları yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzzet Karakuş yönetimindeki 60 VB 789 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunda İdris P. idaresindeki 34 CJE 733 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler sürücü İzzet ile eşi Kadriye Karakuş'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin yaralanan çocukları Talip Karakuş da hastaneye kaldırıldı.

Son dakika! Trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, çocukları yaralandı
Son dakika! Trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, çocukları yaralandı
Son dakika! Trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, çocukları yaralandı
Son dakika! Trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, çocukları yaralandı
Son dakika! Trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, çocukları yaralandı
Son dakika! Trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, çocukları yaralandı
Son dakika! Trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, çocukları yaralandı
Son dakika! Trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, çocukları yaralandı
Son dakika! Trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, çocukları yaralandı

Kayseri, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, çocukları yaralandı - Son Dakika


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