Son dakika! Trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, çocukları yaralandı - Son Dakika

Çiftin yaralanan çocukları Talip Karakuş da hastaneye kaldırıldı.

Ekipler sürücü İzzet ile eşi Kadriye Karakuş'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İzzet Karakuş yönetimindeki 60 VB 789 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunda İdris P. idaresindeki 34 CJE 733 plakalı tırla çarpıştı.

Kayseri'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca öldü, çocukları yaralandı.

Çiftin yaralanan çocukları Talip Karakuş da hastaneye kaldırıldı.Kayseri'de trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi, çocukları yaralandı

Ekipler sürücü İzzet ile eşi Kadriye Karakuş'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İzzet Karakuş yönetimindeki 60 VB 789 plakalı otomobil, Kayseri- Sivas kara yolunda İdris P. idaresindeki 34 CJE 733 plakalı tırla çarpıştı.

Kayseri 'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca öldü, çocukları yaralandı.

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