Son dakika! Kayseri'de trafik kazasında ölen öğretmen toprağa verildi - Son Dakika

Fen bilgisi öğretmeni Hanedar için Hulusi Akar Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Hanedar'ın ailesi, görev yaptığı Durak-Hava Demir Ortaokulu öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı katıldı.

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