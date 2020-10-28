Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu gözaltısı - Son Dakika

Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu gözaltısı
28.10.2020 20:00
Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Araştırmalar sonucunda İ.K.'nın Melikgazi ilçesindeki bağ evinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler operasyon düzenledi. Eve baskın yapan ekipler, 21 parça halinde satışa hazır toplam 1 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi İ.K., gözaltına alındı.
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