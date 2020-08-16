Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce 3 adrese düzenlenen operasyonlarda bir aracın torpidosuna, koltuk başlarına, bir şüphelinin iç çamaşırına ve meyve suyu kutusuna zulalanmış 311,8 gram sentetik uyuşturucu ile 7,30 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Y, N.T, A.H. ve B.K ile Afganistan uyruklu J.N. ve M.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.