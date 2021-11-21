Son Dakika | Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 1 gözaltı

Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda 70 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda 70 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde Z.B.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bazanın içinde hassas kantar, kanepe altında ise 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Z.B. uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.



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