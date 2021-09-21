Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.D'yi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada, çiçek saksılarına gizlenmiş 101 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika